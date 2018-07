A prefeitura, por meio da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), retomou o convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego na segunda-feira (30). Foi necessário cerca de um ano e sete meses para “destravar” a parceria, entre conversas, prestações de contas e várias reuniões.

A continuidade da parceira fez com que a fundação recebesse R$ 900.227,62, que serão usados em investimentos e custeios. A liberação do recurso é o resultado do cumprimento legal do planejamento da pasta, que em 2017 encerrou o ano com 100% de aproveitamento em todas as áreas, cumprindo assim as metas de atendimentos e serviços oferecidos pela fundação.

A quantia já foi depositada e será usada para manter as ações do Sistema Nacional de Emprego (Sine) Campo Grande, assim como o arco social e do trabalho, efetuando pagamentos de energia, água, telefone, internet e aluguel.