Na manhã desta sexta-feira (24) o Ministério Público Estadual (MPE) promoveu uma coletiva de imprensa onde foi assinado o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, além do convênio firmado entre a prefeitura e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Estiveram presentes o procurador-geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, o reitor da UFMS, Marcelo dos Santos Turine, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad e o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.

O objetivo da parceria assinada no termo é a adoção de medidas para o planejamento correto para futuras obras de pavimentação na capital. O prefeito Marquinhos Trad enfatizou que a parceria e para fazer um trabalho preventivo nas obras de pavimentação. “Essa assinatura de hoje não é fruto de uma semana trabalho. Nós estamos realizando reuniões com técnicos com pessoas especializadas, mestres, doutores e professores, envolvendo um órgão federal, um estadual e um municipal.”

Marquinhos ainda garantiu que nos próximos anos, Campo Grande terá uma pavimentação totalmente diferenciada, com qualidade para os cidadãos da capital. “O primeiro passo foi dado com planejamento responsável, sério e maduro. Nós vamos entregar as ruas de nossa cidade, num período de dez anos absolutamente diferente do estresse que vocês têm de andar das ruas atuais da nossa cidade”.

O reitor da UFMS, Marcelo Turine, disse que a parceria é um presente que a universidade dá ao município pelos 119 anos de existência. “Esse é um presente pelos 119 anos de Campo Grande. É a primeira vez na história da universidade que vamos, juntamente com o Ministério Público, pactuar um acordo de cooperação, onde nós disponibilizamos nossos laboratórios científicos e o nosso corpo técnico de doutores em prol de um processo de planejamento de construção. É um modelo inovador, que tem que ser referência para o Brasil, e que este modelo se replique em outras áreas, nas quais há uma necessidade de aprofundar estudos científicos para que possamos atingir nossos objetivos para a sociedade como um todo.”

O procurador-geral de Justiça de MS, Paulo Cezar dos Passos, enfatizou a missão do Ministério Público, que é a defesa da democracia e dos interesses da sociedade. “Um dos interesses da sociedade é o gasto do dinheiro público. Esse tema, desse acordo, é objeto de ações judiciais de investigação no âmbito federal e estadual e que repercute diretamente na população, seja na nossa qualidade de vida, seja na má aplicação da verba pública. Nós temos um papel a cumprir, o cargo não é nosso, nós representamos a sociedade”.

A coletiva também contou com a presença de Antonio Siufi Neto, que é corregedor-geral Substituto do MP e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, Adriano Lobo Viana de Resende, 29° promotor de Justiça do Patrimônio Público da Capital e Daniel Anijar de Matos, Professor do Curso de Engenharia Civil da UFMS.

