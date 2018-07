Prefeitura fecha pregão para compra de lâmpadas de LED

A Prefeitura conseguiu reduzir em 46% na licitação, modalidade pregão eletrônico, o custo de aquisição de 46.250 luminárias de led, que serão instaladas nos próximos 12 meses, substituindo as lâmpadas fluorescentes na capital.

A previsão é que no segundo semestre de 2019, 53% da rede de iluminação da cidade esteja com lâmpadas de led, que consomem em média 30% menos energia, além de ter maior durabilidade.

O preço de abertura do pregão, tendo como base a cotação de mercado apurada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, projetou um custo total de R$ 35.161.387,50 para compra de 11.250 luminárias de 50 watts; 20 mil de 120 e 15 mil de 150 watts.

A disputa das empresas participantes, combinada com a quantidade expressiva do lote para possível aquisição, reduziu este custo para R$ 19.238.287,50, gerando uma economia superior a R$ 15,9 milhões. O preço da luminária de 50 w cotado a R$ 490,39, caiu para R$ 252,47 a unidade; a de 120 watts, de R$ 791,97 será adquirida por R$ 417,15 e a de150 watts, de R$ 920,34, o preço ficou em R$ 537,00.

Atualmente, dos 120 mil postes da rede energia elétrica da cidade com lâmpadas, menos de 8%, 15 mil postes , tem led, 11 mil instaladas na atual gestão que encontrou 16.126 mil estocadas no pátio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Elas foram adquiridas em 2016, mas só em outubro do ano passado a Prefeitura recebeu autorização do Tribunal de Contas para a instalação.

Nesta terça-feira (31) foi publicado no Diário Oficial do Município (Diogrande), o edital da licitação para contratação da empresa que será responsável pela instalação das luminárias de led. As empresas participantes terão de apresentar suas propostas até o dia 05 de setembro. O preço de referência da concorrência é de R$ 6.606.717,25.