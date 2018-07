Prefeitura lança edital para recapear a avenida Bandeirantes

A prefeitura de Campo Grande lançou, nesta segunda-feira (30), o edital de licitação das obras de recapeamento da Avenida Bandeirantes. Trata-se da continuidade da implantação do corredor do sudoeste do transporte coletivo, iniciado pelas ruas Guia Lopes, Brilhante e Marechal Deodoro, em execução pelo Exército.

A obra tem um preço de referência de R$ 8.762.915,67, valor que deve cair em função da disputa no certame. As empresas que participarem da concorrência terão até o dia 04 de setembro para apresentar as propostas.



Está programada a implantação de 2,5 quilômetros de drenagem e o recapeamento de quase quatro quilômetros de via, exatos 3.890 km, entre o Terminal Bandeirantes e a Avenida Afonso Pena.



A faixa reservada ao corredor de ônibus receberá um pavimento mais resistente, polimerizado, o mesmo material que o Exército vai aplicar no corredor da Guia Lopes/Brilhante/Marechal Deodoro. Também está prevista a construção de calçadas.



A avenida ainda receberá sete estações de embarque e desembarque entre as ruas Nova Bandeirantes e Campinas; Manoel Cavalcante Proença e Hermenegildo Pereira; Sebastião José Machado e Bélgica; Salim Maluf e Tenente Antônio João Figueiredo; Caiapós e Argemiro Fialho; Avenida Salgado Filho e Rua Brilhante, e a sétima, entre as ruas Paissandu e 26 de Agosto.



A concorrência da sinalização está programada para o dia 24 de agosto , com custo inicial de R$ 775.051,37. Haverá ainda um terceiro lote, para a instalação de semáforos.



O corredor sudoeste



O corredor do sudoeste do transporte coletivo abrange uma extensão de pouco mais de 12 quilômetros. Em 2016 foi firmado convênio com o Exército para execução da obra, mas ano passado, em comum acordo com os militares, a Prefeitura decidiu dividir o projeto em mais dois lotes, para antecipar o cronograma de execução. O Exército deve concluir até novembro o trecho da Rua Guia Lopes (entre Afonso Pena e Brilhante) e de 2,75 km da Brilhante.



Atualmente, está sendo construída a travessia de uma drenagem na Avenida Bandeirantes, que vai ligar a rede existente na Rua Itália a implantada na Rua Brilhante. Segundo os engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), esta é a última etapa dos 1.331 metros de drenagem projetados neste trecho de 2,5 quilômetros das ruas Guia Lopes, Brilhante e trecho da Marechal de Deodoro, que integram o futuro corredor sudoeste do transporte coletivo.



Nesta última etapa das obras de drenagem, será concluída a interligação da tubulação da Rua Brilhante com a existente na Vila Bandeirantes, para que as águas pluviais captadas na região mais alta desemboquem mais abaixo, no Rio Anhanduí.



Depois de licitada a Bandeirantes, será a vez da última etapa, que abrange 4,92 km, a partir da Rua Marechal Deodoro, e seu prolongamento, Avenida Gunter Hans (em duas pistas), até o terminal Aero Rancho.