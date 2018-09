A Prefeitura de Campo Grande lançou nesta quarta-feira (5) a licitação para a reforma e revitalização do Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o "Guanandizão", interditado há seis anos. As empresas interessadas em participar do certame terão até às 8 horas do próximo dia 8 de outubro, para apresentar suas propostas na Central de Atendimento ao Cidadão.

O projeto, orçado em R$ 2.315.740,10, prevê a reforma completa das instalações elétricas, substituição do piso da quadra e novo paisagismo, além de reparos e vedação de buracos na cobertura, instalação de tela de proteção em torno do ginásio, reforma e execução de calçada externa com acessibilidade, regularização e pintura das quadras de esporte externas, entre outras benfeitorias.

O ginásio

O "Guanandizão", com capacidade para receber 8.240 pessoas, foi construído há 34 anos pelo Estado, já sediou shows, como o de Roberto Carlos, eventos esportivos como a etapa da Liga Mundial de Vôlei entre Brasil e Portugal. Desde 2012 é administrado pela Prefeitura de Campo Grande, mas em 2013, foi fechado pelo Corpo de Bombeiros por razões de segurança.