Prefeitura oferece capacitação para professores no programa Viva Vôlei

Pensando na inclusão social por meio do esporte, o Programa Social Viva Vôlei, iniciou nesta sexta-feira (21), uma capacitação para 30 professores. O programa faz parte do Projeto Jovem Talento Esportivo da Prefeitura de Campo Grande, iniciará no mês de outubro, com 12 meses de duração e acontecerá no Parque Jacques da Luz.

O Projeto atenderá crianças, adolescentes e jovens de 7 a 14 anos jovens que tem dificuldades de socialização, promovendo uma iniciação ao esporte, desenvolvendo a prática da cidadania, socialização e saúde preventiva. Os professores receberão, dois dias de capacitação, com aula prática de atividade recreativa, aula prática de fundamentos, técnicas na quadra, estrutura das aulas e planejamento.

O projeto está voltado para o desenvolvimento das crianças, jovens e adolescentes carentes. “Acreditamos que contribuirá na qualidade de vida desses jovens, reduzindo a permanência das crianças nas ruas, oferecendo uma alternativa de melhoria social”, explicou o Chefe da Divisão de Atividades Sistemáticas da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Vanderlei Sandim.

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), teve sua participação com o professor Alexandre Arêas que explicou qual o formato do programa que está inserido em mais de 20 estados do país. “Para popularizar o voleibol, o principal objetivo é usar a modalidade como uma ferramenta de inclusão social, onde possam absorver os valores civis, ético, morais e a conscientização da importância da unidade familiar, do grupo como um time”, disse.

O professor Maycon Matos de Freitas, que está recebendo a capacitação, contou um pouco da experiência de participar do projeto. “Sempre joguei vôlei, mas nunca havia participado de uma capacitação dessa qualidade, com um profissional da área. Trabalho com crianças na modalidade de natação, mas quero aprender mais e tenho certeza que vai ser uma experiência única”, comentou.

Inscrição

Os interessados deverão retirar no local da atividade a ficha de inscrição Viva Vôlei, entregar preenchida e assinada pelos pais ou responsáveis, com a documentação necessária.