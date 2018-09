A Câmara Municipal de Campo Grande realiza na próxima quinta-feira (27), duas audiências públicas para prestação de contas do Poder Executivo Municipal.

A primeira audiência acontecerá às 15 horas, e será apresentada a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2018 do Executivo Municipal.

A segunda Audiência será realizada às 17 horas, e será a vez da Secretaria Municipal de Saúde fazer a apresentação da prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2018.

As audiências estão sendo convocadas pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Eduardo Romero (presidente), João César Mattogrosso (vice-presidente), Junior Longo, Betinho e Dharleng Campos e pela Comissão Permanente de Saúde, Dr. Loester (presidente), Dr. Antonio Cruz (vice-presidente), Fritz, Enfermeira Cida Amaral e Dr. Lívio.