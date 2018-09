Diferente do final de semana que foi realizado a "Marcha Para Jesus", que a estrutura do palco permaneceu por 48h montada na Via Park após o evento, impedindo e tumultuando o trânsito na região do Shopping Campo Grande, a prefeitura se comprometeu a liberar o trânsito na região central, logo após a realização do desfile da Independência.

Segundo a Agência Municipal de Trânsito (Agetran), o trecho da avenida Afonso Pena, entre a rua 13 de maio e a rua 14 de julho, que sofrerá interdição a partir das 16h desta quinta-feira (6), tem previsão para ser liberado até às 13h de sexta-feira (7).

O trecho da rua 13 de maio, entre av. Mato Grosso e avenida Fernando Corrêa da Costa; da avenida Mato Grosso, entre Avenida Calógeras e rua Rui Barbosa no sentido centro/bairro; da avenida Fernando Corrêa da Costa entre rua Rui Barbosa e Avenida Calógeras sentido centro/horto florestal e da rua 14 de Julho, entre rua Antonio Maria Coelho e rua Eça de Queiroz, que serão interditados durante todo o período da manhã de sexta-feira, também serão liberadas a partir das 13h.