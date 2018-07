Prefeitura venderá 2,4 mil imóveis em agosto

No mesmo evento serão sorteados 54 terrenos no bairro Bosque das Araras

A Agência Municipal de Habitação (Emha) promove entre os dias 23 e 25 de agosto o 1º Feirão Habita Campo Grande, onde serão oferecidos 2.441 imóveis com valores de até R$ 122 mil.

No feirão que acontecerá no Shopping Norte Sul Plaza, a população terá à disposição seis empresas do segmento da construção civil oferecendo os imóveis e a Emha ainda concederá, mediante sorteio público, 100 cotas de subsídio para que o interessado dê entrada no imóvel.

De acordo com a assessoria do órgão, o subsídio que será sorteado entre as famílias que possuem cadastro atualizado na Emha, é proveniente do projeto “Sonho de Morar”. Serão 100 cotas de R$ 6 mil para famílias que se enquadram na faixa 1,5 do Programa Minha Casa Minha Vida, cuja renda mensal é de até R$ 1.800,00.

Serão disponibilizadas 384 imóveis no bairro Rita Vieira, 637 no bairro Centenário, 152 na Vila Nascer, 603 nas Moreninhas, 416 no Parati, 73 no Tarumã e 176 no bairro Monte Castelo. Alguns empreendimentos ainda estão em fase de início de construção e serão vendidos na planta com previsão de entrega até 2020.

No mesmo evento serão sorteados 54 terrenos localizados no bairro Bosque das Araras. Quem se interessar em participar do sorteio dos terrenos deve acessar o link para efetuar a inscrição.