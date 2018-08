Serão investidos R$ 14,9 milhões, 42% do valor total do contrato, nesta fase das obras

Algumas ruas da capital receberam uma camada de microrrevestimento, ao todo 20 ruas (29,4 km) de Campo Grande serão revitalizadas, é o que divulgou a Prefeitura nesta quarta-feira (15). Esta é a primeira etapa da nova fase tapa-buraco, contrato firmado em dezembro do ano passado.

Serão investidos R$ 14,9 milhões, 42% do valor total do contrato, nesta fase das obras. Em toda a cidade foram identificados 112 quilômetros de vias onde o asfalto está em condições de receber o microrrevestimento.

Segundo os especialistas o material usado no microrrevestimento prolonga o tempo de vida útil do asfalto, evita o surgimento crateras, sobretudo depois de chuvas, pois onde são feitos remendos, as ondulações e fissuras por onde a água penetra, acaba por abrir novos buracos.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, o produto não pode ser confundido com o recapeamento, modo em que o asfalto é praticamente refeito. “O micro tem na sua composição emulsão asfáltica, que impermeabiliza o pavimento e por isso não é indicado em ruas onde asfalto já está comprometido pela ação do tempo” explica.

Ao longo desta semana as empreiteiras vão preparar as vias onde será feito as obras. Os trechos que receberão microrrevestimento nesta primeira etapa contemplam vias estratégicas para o sistema viário, como a Rio Grande do Sul, Eduardo Santos Pereira, Amazonas, dentre outras da região urbana do centro; a Avenida Capibaribe, região do Imbirussu, ligação da Avenida Júlio Castilho com a aeroporto.

Confira as ruas que serão restauradas:

Região do Segredo – 2.350 metros

-Rua Pedro Balduíno da Silva (entre as ruas Sargento Hércules Santos de Campos e Benito Melchiades) – 650 metros

-Rua Cotegipe (entre as ruas Euler de Azevedo e Benito Melchiades) – 1,3 km

-Rua Benedito de Oliveira (entre as ruas Pedro Balduíno e Carlos Scartine) – 400 metros

Lagoa – 700 metros

-Rua Vicente Solaris (entre a Avenida Bandeirantes e a Avenida Tiradentes)

Anhanduizinho – 3.550 metros

- Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas (entre a avenida Gunter Hans e a avenida Tancredo Neves) – 1,1 km

- Avenida Ezequiel Ferreira Lima (entre a avenida Vereador Thyrson de Almeida e a rua da Divisão) – 1,7 km

- Rua Jornalista Valdir Lago (ente a avenida Ezequiel Ferreira e a avenida Arquiteto Vila Novas Artigas) – 750 metros

Centro – 11,6 km

- Rua Pernambuco (entre a avenida Ceará e a 13 de maio) – 2,5 km

- Rua Amazonas (entre as ruas Maranhão e 13 de maio) – 1,7 km

- Rua Arthur Jorge (entre a avenida Rachid Neder e rua Joaquim Murtinho) – 2,8 km

- Rua Eduardo Santos Pereira (entre as ruas 13 de Maio e Avenida Ceará) – 2,5 km

- Rua Rio Grande do Sul (entre as rua Amazonas e avenida Ricardo Brandão) – 2,1 km

Imbirussu – 3,8 km

- Avenida Capibaribe (entre as ruas Júlio de Castilho e Murilo Rolim Júnior) – 1,8 km

- Rua Yokoama (entre as avenidas Ministro José Linhares e Presidente Café Filho) – 600 metros

- Rua Ricardo Franco (entre as ruas Júlio de Castilho e Fernando de Noronha) – 1,4 km

Prosa – 4,3 km

- Rua Dr. Zerbini (entre as ruas Arquiteto Rubens Gil de Camilo e Dr. Mário Gonçalves) – 1,1 km

- Rua Dr. Michel Scaff (entre as ruas Dr. Antônio Alves Arantes e Dr. Mário Gonçalves) – 800 metros

- Rua Teldo Kasper (entre as ruas Dr. Antonio Alves Arantes e Cel. Cacildo Arantes) – 500 metros

- Rua Eduardo Machado Metello (entre as rua Dr. Antônio Alves Arantes e rua do Orvalho) – 900 metros

- Rua Marcino dos Santos (entre avenida Afonso Pena e rua Raul Pires Barbosa) – 550 metros

- Rua Oceano Atlântico – 450 metros

Bandeira – 1 km

- Rua Cayova (entre a avenida Eduardo Elias Zahran e a rua Marquês de Lavradio).