Uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS) e a Associação dos Produtores de Bioenergia de MS (Biosul), possibilitou a disponibilização de 14 toneladas de mudas de cana-de-açúcar para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Furnas do Dionísio, no município de Jaraguari.

Com a doação e a orientação da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), a expectativa é que a produção local de rapadura dobre, atingindo 400 unidades por dia. “Há um ano começou o planejamento para a chegada das mudas. Temos o engenho e as caldeiras na indústria inaugurada no ano passado. A aquisição da matéria-prima vai melhorar a produtividade e estamos prevendo dobrar a produção que é feita em dois hectares de quatro áreas”, comentou Nilson Abadio Martins, presidente da associação.

Atualmente são 20 produtores assistidos pelo Senar. Deste total, quatro cederam as áreas para plantio da cana. A ATeG acompanhará mensalmente a produção da cana-de-açúcar, desde o plantio, todo manejo da cultura.

A Biosul também participa da ação com a associação. “Estamos entregando nesse momento 14 toneladas de mudas. Oferecemos também orientação em relação ao manejo da variedade de cana usada, tempo de corte, controle de pragas eventuais. Tudo isso para aumentar a produtividade da comunidade de maneira eficiente”, disse o gerente-executivo da Biosul, Érico Paredes.

Com 110 componentes, a associação produz também açúcar mascavo e melado, além das rapaduras de diversos sabores. Além do projeto com a cana e do “Hortifrúti Legal”, os associados participaram nesse ano também do curso de pomar, pelo Senar/MS.