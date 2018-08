O programa de formação continuada destinada aos profissionais da Rede Municipal de Ensino (Reme), voltará a ser realizado em Campo Grande. O projeto tem o objetivo de proporcionar momentos de estudos e reflexões sobre o trabalho docente e contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. A proposta ocorrerá por meio da Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais, ligada a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Reformulado e com o nome de “Espaços formativos reflexões pedagógicas: diálogos entre a teoria e a prática”, os grupos de estudo prosseguem até o dia 14 deste mês, envolvendo sete mil profissionais que atuam nas escolas da Reme.

De acordo com o superintendente de Políticas da Educação, Waldir Leonel, as mudanças do programa consistem em colocar a formação por opção.

“Antes os cursos eram somente nas escolas, ao qual eram chamados de polos e agora é realizado em vários locais na cidade. O novo formato é de um grande seminário, onde são exibidas as reflexões com propostas diferenciadas, colocando os cursos para os professores ficarem a vontade para sua escolha”, afirmou o superintendente.

Agora, as unidades escolares têm autonomia para oferecerem sua própria formação, dessa forma, os professores podem decidir se querem realizar o curso, se é unidade ou em outro local. Ao todo são oferecidos aos professores da Rede Municipal 53 opções de cursos.

As formações serão desenvolvidas com os docentes da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, com a equipe pedagógica, coordenadores de projetos de tecnologias, profissionais que atuam nas bibliotecas e da educação especial.