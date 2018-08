A programação referente aos eventos que vão ocorrer nesta sexta-feira (17), em Campo Grande foi divulgada pela prefeitura municipal. Os encontros serão realizados em celebração aos 119 anos da capital.

Confira a agenda de hoje

8 horas

Evento: Clube do Setinha nos 119 anos da Cidade Morena

Local: Escola Estadual Luíza Vidal Borges Daniel

Rua das Ameixeiras – Núcleo Habitacional Buriti

8 às 11

Evento: Ação de promoção à saúde

Local: Unidade Básica de Saúde da Fámilia (UBSF) Ana Maria do Couto

Rua Mitsuro Daima esquina com rua General Mendes Xavier –

Residencial Ana Maria do Couto

14 horas

Evento: 1º Encontro Arte, Cultura, Educação e Direitos Humanos

Local: Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

Avenida Mato Grosso, 4.682 – Centro

14 horas

Evento: Espetáculo teatral: República semafórica em Campo Grande – 119 anos

Local: Escola Estadual Professor Silvio Oliveira dos Santos

Rua Pedro Soares de Souza, 67 – Jardim Aero Rancho (setor 7)



18 horas

Evento: Sarau líteromusical

Local: Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos

Rua Francisco Candido Xavier, s/n. – Horto Florestal



18h30

Evento: Formatura dos alunos dos cursos técnicos – Mediotec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)

Local: Auditório do Instituto Mirim de Campo Grande

Avenida Fábio Zahran, 6.000 – Vila Carvalho



19 horas

Evento: Abertura do 1º Fórum de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS)

Local: Auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Avenida Dom Antonio Barbosa, 4.155 – bairro Dom Antonio Barbosa



19h30

Evento: Videopalestra: Trânsito seguro nos 119 anos da Cidade Morena

Local: Escola Estadual Professor Silvio Oliveira dos Santos

Rua Pedro Soares de Souza, 67 – Jardim Aero Rancho (setor 7)



20 horas

Evento: Projeto Som do Coreto

Local: Praça Cuiába

Rua Dom Aquino, esquina com a avenida Duque de Caxias, s/n –

bairro Amambaí