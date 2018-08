O evento vai ocorrer neste sábado no bairro Maria Aparecida Pedrossian

O 15º núcleo do projeto Escola Pública de Futebol será inaugurado neste sábado (25), em Campo Grande. A proposta da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), irá atender 1.400 crianças na capital e pretende aumentar o número. O evento vai ocorrer às 9h, no bairro Maria Aparecida Pedrossian.

No local vão acontecer treinos durante a semana para meninos e meninas de 10 a 14 anos. Os participantes serão orientados pelo professor Mauricio do Prado Lima, profissional do futebol há 16 anos.

O professor atua na área de iniciação de treinamento de jovens no futebol e tem em seu currículo diversas atividades. Maurício já foi treinador do Operário Futebol Clube e em alguns projetos e equipes profissionais em 2018. “A intenção é formar os jovens para participarem de grandes times e seleções”, explicou.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, destaca que a escola pública de futebol é uma oportunidade para meninos e meninas treinar e se profissionalizar. “A prática regular promove também a socialização por meio do esporte e essas crianças e adolescentes podem realizar o sonho de vir a ser um grande jogador”, disse.