Campo Grande é uma cidade que tem o reconhecimento nacional de ser uma capital arborizada, e a partir de outubro passará a contar também com “árvores digitais”. Na sexta-feira (31), foi assinado o edital de chamamento público que buscará empresas interessadas em participar na estruturação de um protótipo de árvore digital a ser instalado em praças e parques da cidade.

Elaborado pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação (AGETEC), em parceria com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), o documento prevê que qualquer pessoa jurídica constituída no Brasil, seja de direito público ou privado, poderá participar do chamamento público, sendo necessário apenas submeter a proposta nos critérios estabelecidos no edital. Para análise das propostas serão avaliados critérios de viabilidade técnica e econômica, clareza e coerência da proposta, ineditismo e grau de inovação, impacto urbanístico e uso de espaços públicos.

A ideia é que o projeto tenha a capacidade de captar energia solar para recarregar aparelhos eletrônicos, como celulares, e servirá como um replicador de internet wi-fi no local em que estiver instalada. Cidades como Paris, Bruxelas, Hong Kong e Lisboa já tem as suas árvores tecnológicas. No Brasil a iniciativa já vem sendo discutida e implantada em alguns municípios, principalmente nos estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

O diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, afirmou que o projeto tem o intuito de buscar ideias que envolvam tecnologia sustentável com disponibilização de energia limpa. “Decidimos lançar esse desafio para trazer ao nosso município projetos inovadores”, disse.

A previsão de início de abertura de propostas para o chamamento público será no mês de setembro e a avaliação ocorrerá logo em seguida, conforme sejam encaminhados projetos. Segundo as Pastas envolvidas, se apresentados projetos inovadores que atendam os requisitos propostos no edital, a previsão de instalação da primeira “árvore” será em outubro desse ano, em locais que serão definidos conforme as características dos modelos apresentados.