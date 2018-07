Projeto apresentado na Câmara Municipal de Campo Grande propõe a instituição da semana do empreendedorismo nas escolas da Rede Municipal de Ensino (REME). A proposta é de autoria do vereador João César Mattogrosso (PSDB).

A ideia é incluir a semana como parte do calendário escolar anual, estipulando a realização na terceira semana do mês de agosto, em conformidade com a Lei Estadual n. 3.974/10 e n. 4.978/17, que institui a “Semana do Empreendedor”. Além dos alunos, o projeto também dá abertura aos pais, comunidade e empresas locais.

Conforme o texto, caberá a Secretaria Municipal de Educação (Semed), desenvolver as ações durante uma semana nas escolas da REME, abordando amplamente o tema.

“É preciso preparar os alunos para vida profissional, bem como para o mercado de trabalho. O empreendedorismo estimula o ser humano em todos os aspectos e dimensões, visando contribuir para execução de novas ideias, autonomia e responsabilidade”, afirmou o parlamentar.