Iniciaram nesta semana as atividades do projeto Saladão, que leva a produção de pequenos agricultores para comercialização em diversos pontos de Campo Grande. Hoje, as vendas são realizadas das 6h às 18h, na Praça do Peixe, localizada na avenida Bom Pastor, no bairro Vilas Boas.

Nesta sexta-feira (19), as vendas serão em frente da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

O projeto Saladão é uma parceria da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc).

Os produtos disponíveis são oriundos, por enquanto, de três associações de agricultura familiar: da Comunidade Sucuri, dos Produtores do Núcleo Agroecológico Oeste e da Comunidade de Produtores Rurais de Rochedinho/Escola “Barão do Rio Branco”.

A comercialização dos produtos é feita no Ônibus Saladão, adaptado para ser um mercado itinerante, com gôndolas e umidificador de ar. O veículo tem capacidade para armazenar mais de 300 kg de legumes, frutas e verduras produzidos pelos agricultores. O outro veículo utilizado é um caminhão refrigerado para transportar os produtos das propriedades rurais até a cidade.