As provas teóricas do concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul serão realizadas neste domingo (2), em Campo Grande e no município de Dourados. Ao todo, 13.545 candidatos estão concorrendo aos cargos de soldado, oficial, oficial de saúde e oficial especialista.

A prova escrita para o cargo de soldado BM será no período matutino, com abertura dos portões às 6h e fechamento às 8h, com tempo de realização de prova de 4h. Já as provas para os cargos de oficial terão duração de 5h e serão aplicadas no período vespertino, com abertura dos portões às 13h e fechamento às 14h. Ambos em horário de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, para o cargo de soldado, as provas serão aplicadas na Uniderp, localizada na avenida Ceará; e para as vagas de oficial, será na Unigran situada na região central da capital.

Em Dourados, as provas para ambos os cargos serão realizadas no Centro Universitário da Grande Dourados, localizado no bairro Jardim Universitário.

A comissão organizadora do concurso recomenda que os candidatos chequem seus locais de prova, e se apresentem com até 1h de antecedência. Os inscritos deverão apresentar documento de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.