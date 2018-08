Quatro Centros de Educação Infantil (Ceinfs) serão inaugurados ainda neste ano, em Campo Grande. Os dois primeiros a ficarem prontos estão localizados nos bairros Noroeste e Jardim Centenário da capital e devem ser entregues até o final de agosto. Os outros, situados no Vespasiano Martins e Nascente do Segredo ficarão prontos em dezembro.

Os Ceinfs irão oferecer 120 vagas cada, sendo que o Ceinf do Jardim Centenário irá abrigar a atual estrutura do Ceinf Aero Rancho, já que o prédio pertence à Secretaria de Assistência Social.

O Ceinf Nascente do Segredo também será uma transferência de prédio e irá atender os alunos do Ceinf do mesmo nome, que funciona ao lado da obra, em um prédio da Associação de Moradores do bairro. Por ser de pequeno porte, o espaço atual abriga 79 crianças. Com a inauguração da obra, mais 41 vagas serão abertas.

Os prédios contam com oito salas de aula, banheiros, além de sala multimídia, brinquedoteca, playground, espaço de integração entre as diversas atividades e faixas etárias, solários individuais, duas salas de berçários com banheiro e lactário.

O Ceinf Noroeste terá duas turmas de berçário e seis turmas de creche. Já o Centenário continuará com dois berçários, quatro turmas de creches e duas de pré-escola.

Os Ceinfs Vespasiano Martins e Nascente do Segredo também terão duas turmas de berçário e seis turmas de creche.