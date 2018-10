Todos os sistemas do Governo do Estado estão fora do ar nesta quarta-feira (17) devido a queima de um transformador. A Superintendência de Gestão da Informação (SGI) informou que equipes de técnicos estão trabalhando para reestabelecer o sistema o mais rápido possível, mas ainda não há previsão de retorno.

Estão suspensos os atendimentos de todos os serviços do Governo do Estado, com exceção dos registros de boletim de ocorrência, que podem ser feitos pessoalmente nas delegacias de Polícia Civil.

O problema foi ocasionado por queda de energia na noite de ontem, por volta das 21h, que danificou parte da rede interna. Equipe da Energisa foi acionada e constatou indícios de queima em um dos transformadores e, então, o sistema foi desligado preventivamente para evitar o risco de perda de dados. Técnicos da SGI e Energisa estão trabalhando em conjunto para fazer a troca do transformador danificado e restabelecer ainda hoje os sistemas do Governo do Estado.