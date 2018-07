O recurso para reformar a escola estadual José Barbosa Rodrigues, localizado no bairro Universitário de Campo Grande, foi liberado pelo governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB). A informação foi divulgada nesta terça-feira (24), no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a publicação, o montante é no valor de R$ 257.803,46, e será utilizado para serviços de reforma do muro, calçada, instalação de gradil e vigas invertidas na biblioteca da unidade escolar.

O prazo para execução da obra será de até 150 dias consecutivos, contados da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser expedida pela Secretaria de Estado de Educação (SED).