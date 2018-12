O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, anunciou na manhã desta segunda-feira (11), que o recurso de R$ 40 milhões para a ampliação e reforma do Aeroporto Internacional de Campo Grande já está garantido, o projeto pronto e o início das obras só depende do termino da licitação.

Em seu discurso, Marun um breve retrospecto de sua atuação no Governo Federal para garantir recursos para Mato Grosso do Sul, como os R$ 6 milhões para o hospital do Trauma, R$ 12 milhões para a drenagem de Costa Rica, R$ 2,3 milhões para a revitalização e reforma da Cidade do Natal e a ponte que liga o Brasil e Paraguai, em Porto Murtinho, orçada em R$ 70 milhões.

Ao considerar que Campo Grande é “destino de negócios e, também porta de entrada para uma das principais riquezas naturais do país, o Pantanal”, o presidente da Infraero, Antônio Claret de Oliveira, disse durante a cerimônia que a ampliação amplia em mais de 80% da sua capacidade e prepara o aeroporto para receber novos vôos. “Além disso, garante continuamente a segurança, comodidade e conforto dos passageiros e de todas as que passam, moram e trabalham por aqui”, disse Claret.

Para o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, o investimento no aeroporto era esperado para a cidade. “Serão quase dois mil empregos diretos, para ampliar cada vez mais o numero de passageiros que por aqui passa”, o prefeito espera que, após a conclusão, o fluxo de passageiros que passam pelo aeroporto aumente para 4,5 milhões, por ano. “Campo Grande já merecia um aeroporto bem mais acolhedor”, ressaltou.

O secretário de Estado de Administração, Carlos Alberto Assis, que também participou da cerimônia nesta manhã, elogiou a atuação de Carlos Marun por defender com determinação os interesses maiores de Mato Grosso do Sul, em Brasília, sem preocupar-se com diferenças políticas.