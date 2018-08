O relógio da Calógeras foi revitalizado e voltará a funcionar em Campo Grande. O monumento é um símbolo cultural da capital e vai ser entregue na quarta-feira (22) a população. A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), organizou o processo da reforma.

“O relógio é um símbolo importante na história de Campo Grande, especialmente para o centro de nossa cidade. A gestão Marquinhos Trad, devolve o relógio reformado e em funcionamento, atendendo o pedido da sociedade e em especial do Rotary Club, que construiu e entregou à cidade o relógio. Amanhã ele receberá o nome do doutor Renato Barbosa de Rezende e faz uma justa homenagem a uma pessoa que lutou muito para preservá-lo”, disse Nilde Brun, titular da Sectur.

O relógio passa a ser chamado de Dr. Renato Barbosa de Rezende, após o projeto de lei dos vereadores João César Mattogrosso (PSDB), Otávio Trad (PTB), Prof. João Rocha (PSDB) e William Maksoud (PMN), ser aprovado pela Câmara Municipal de Campo Grande.

O médico recebe o destaque por ter relevância no progresso e desenvolvimento da capital. Renato tem legado com base em sua atuação na área da saúde e também por ter presidido a comissão que reconstruiu o relógio nas comemorações do centenário da cidade.