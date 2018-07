A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL CG) e a Associação dos Usuários do Transporte Coletivo (Assetur) realizarão às 16h desta terça-feira (31), uma reunião com representantes e autoridades do setor de trânsito e transporte coletivo para debater assuntos relativos ao transporte coletivo e as obras de revitalização da região central da cidade.

Serão debatidos na reunião questões sobre os pontos de ônibus (retirada da Praça Ary Coelho), faixas exclusivas para ônibus (melhoria do fluxo) e estacionamento.

Estarão presentes na reunião, Janine de Lima Bruno, diretor-presidente da Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran), Carlos Lopes, gerente operacional da Assetur, Renato Coutinho, diretor de fiscalização da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGEREG), José Geraldo Balejo Jara do Conselho Segurança região norte, Eliezer Melo Carvalho do Conselho de Segurança da área central e representantes da Associação dos Empresários da José Antônio Pereira.

A reunião será realizada na CDL-CG, localizada na rua Antônio Correa, n.417.