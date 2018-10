Depois de 20 anos de espera, moradores tem a esperança de finalmente ver o sonho realizado: fim dos alagamentos na avenida Ernesto Geisel, na região do bairro Taquarussu. O problema deve ser solucionado com as obras de revitalização, que já estão em andamento e incluem a recomposição das margens do rio Anhanduí, com a construção de muros de gabião e placas de concreto, a implantação de uma ciclovia, a construção de bocas de lobo para captar a enxurrada e a recomposição da pista.

O projeto estava parado há mais de cinco anos, correndo o risco de perder recursos federais, mas foi retomado no ano passado graças à parceria entre Prefeitura e Estado. A obra faz parte do programa Juntos por Campo Grande, orçado em R$ 180 milhões e que abrange 28 frentes de trabalho. A revitalização do rio Anhanduí prevê investimentos de R$ 49 milhões e o governador Reinaldo Azambuja assinou convênio para conceder o recurso exigido de contrapartida (R$ 15 milhões) para liberação da verba federal.

“Esse recurso (federal) estava praticamente perdido. Antes mesmo do prefeito assumir a administração nós corremos atrás para segurar a verba. O Estado auxiliou o município nesse processo. O dinheiro já estava liberado, mas precisava da contrapartida. Se o Estado não tivesse ajudado, as obras iriam avançar em um ritmo mais lento porque a Prefeitura não teria recurso suficiente”, explica o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.

Nesta etapa das obras, estão previstas intervenções em trecho de cerca de dois quilômetros, entre as ruas Santa Adélia e do Aquário, com investimento de mais de R$ 48 milhões e previsão de conclusão em 2020.