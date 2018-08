A área permaneceu fechada para as melhorias por cerca de 60 dias

Será entregue nesta segunda-feira (27), pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), a revitalização da Praça Pantaneira, conhecida também como Praça do Poeta, a área localizada ao lado do Paço Municipal permaneceu fechada para as melhorias por cerca de 60 dias.

O prefeito Marquinhos Trad participará da reabertura do espaço, às 15h, a programação também conta com exposição de animais.

Na praça estão expostos uma estátua do poeta Manoel de Barros, bem como a dos animais da fauna pantaneira, ganharam pintura nova e retoque. O trabalho foi feito pelo artista plástico Levi Batista.

Segundo a titular da Sectur, Nilde Brun, a soma de esforços reavivou a Praça. “Queremos fazer este trabalho em todas as praças para que as famílias possam usufruir dos espaços que temos. A Praça Pantaneira ficou linda e continua sendo um belo cenário para fotos. O local recebeu pedras para compor o cenário, além da colocação de peixes”, informou.

A parte de jardinagem da praça receberá manutenção das empresas Casa das Sementes e Raulf Mudas, que adotaram a área por meio do Propam.