Foi reinaugurada na noite de segunda-feira (27) a réplica do antigo relógio da rua 14 de Julho, construído no canteiro central na esquina da avenida Afonso Pena e Calógeras. O monumento foi todo revitalizado pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), e da Secretaria Municipal de Insfraestrutura e Serviços Públicos.

Um dos principais cartões postais da capital, o antigo relógio foi inaugurado em 1933, na esquina da avenida Afonso Pena e rua 14 de Julho, sendo considerado um monumento símbolo de progresso, ponto de referência de encontros políticos, desfiles cívicos, passeatas, manifestações culturais e de outros gêneros e “footing”.

Durante seu discurso na cerimônia de entrega o prefeito Marquinhos Trad lembrou que muitas histórias se passaram por ali, e conta uma especial, de sua família.

“É a devolução da história da nossa cidade. Como dizia Monteiro Lobato, um país é feito por homens, por livro e pela sua história. O Relógio na 14 de Julho tem muitas histórias. Tem uma história que meu pai me contava, que minha avó Margarida colocou a tia Norma do lado, pegou um carro escondido para dirigir e bateu nesse relógio. E a gente sempre ouviu falar do relógio, por causa dessa colisão. Agora, o Dr. Renato vai ficar gravado no centro de Campo Grande, no coração da nossa cidade”, diz o prefeito.

O relógio passa a ser chamado de doutor Renato Barbosa de Rezende, após o projeto de lei dos vereadores João César Mattogrosso (PSDB), Otávio Trad (PTB), Prof. João Rocha (PSDB) e William Maksoud (PMN) ser aprovado pela Câmara Municipal de Campo Grande.

O médico recebe o destaque por ter relevância no progresso e desenvolvimento da capital. Renato tem legado com base em sua atuação na área da saúde e também por ter presidido a comissão que reconstruiu o relógio nas comemorações do centenário da cidade.

Além da nova pintura na alvenaria, da revitalização na estrutura do relógio e de toda a parte elétrica, feita pela Sisep, quem visitar o monumento terá acesso a diversas informações por meio do QrCode, que levará o internauta para uma página na internet.

O relógio

O monumento feito em alvenaria, de cinco metros de altura foi pintado e teve a parte mecânica trocada. O objetivo foi reconstruir um símbolo de significados diversos, além de homenagear o centenário de Campo Grande e comemorar os 60 anos do Rotary Club de Campo Grande.

Frase que consta no pé do relógio: “De Volta aos Bons Tempos – Resgatar a história é preservar a realidade do homem. Com o relógio, retornam as memórias de uma época notável, testemunhas imparciais que iluminam as verdades e mudanças da vida”. 16 de junho de 2000.

Valor Artístico

O monumento tem valor artístico, pois possuí características estilísticas de um período, o ArtDéco, e destaca-se quando comparado a outros exemplares no estado, como é o caso do Relógio de Três Lagoas, ainda conservado, e o de Corumbá, já demolido.