Nesta quinta-feira (11), Mato Grosso do Sul comemora 41 anos de fundação. O estado teve origem a partir da sanção presidencial em 1977, que dividiu o estado do Mato Grosso Uno em duas unidades federativas.

Para comemorar a data, o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizará um ato comemorativo. Após a missa do Santíssimo, das 19h15, será inaugurada a bandeira de Mato Grosso do Sul, no Santuário, que ficará hasteada em um mastro de 15 metros ao lado da entrada da igreja. Também será plantado um ipê amarelo, árvore símbolo do Estado.

Padroeira de MS

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi instituída a Padroeira de Mato Gross do Sul em dezembro de 2017. Também é padroeira de cinco cidades de MS: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas.