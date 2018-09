No primeiro dia do evento na Feira Central, será sorteado um ano de ração de graça

A segunda edição do Show Pet Brasil inicia nesta quinta-feira (13), às 18h no estacionamento da Feira Central de Campo Grande. O evento vai até o sábado (15), e os visitantes poderão aproveitar uma programação de entretenimento com os animais de estimação, como parque pet, brincadeiras, gincanas, palestras e outras atrações. A entrada é gratuita e possibilitará a circulação de pets acompanhados.

O primeiro dia de evento contará com encontro de raças e proporcionará o sorteio de um ano de ração de graça, às 19h. Além disso, os visitantes poderão conhecer, aproximadamente, 30 expositores voltados para felinos, caninos, répteis, peixes e roedores.

O Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) também marcará presença e fará uma feira de adoção. O evento conta, ainda, com profissionais de medicina veterinária promovendo palestras sobre cuidados com banho e tosa, saúde e qualidade de vida do pet, hematologia veterinária e orientação sobre outros assuntos para colaborar com a saúde e o bem-estar dos animais.

Já o parque pet terá uma programação variada a cada dia, com apresentações do projeto Cão Pastor, atividades de enriquecimento ambiental – brincadeiras focadas no gasto de energia para deixar o cachorro mais equilibrado, calmo e feliz – além de pista Agility, em que os cães podem participar de um circuito com brinquedos e obstáculos que colaboram para sua socialização e desenvolvimento.