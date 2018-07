Lin Hsiu Lun, 46 anos, morreu nesta sexta-feira (20), no hospital Auxiliadora do município de Três Lagoas. Ela se envolveu em um acidente de trânsito, na última quinta-feira (19), quando seu marido tentou ultrapassar um caminhão, porem, acabou batendo de frente com um ônibus na BR -262, próximo à cidade.

De acordo com as informações do JPNews, Lin estava internada desde ontem em estado grave no hospital, contudo, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na manhã de hoje.

No carro, estava ela o marido e mais três filhos. Dois deles, um 8 e outro 15 anos, continuam internado no hospital, assim como o pai. Já André Lin Chang, 12 anos, faleceu no local do acidente.