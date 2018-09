A Semana Municipal da Juventude 2018 será realizado neste mês em Campo Grande. O evento, organizado pelo Conselho Municipal da Juventude, ocorrerá entre os dias 18 a 30. O objetivo da programação é promover ciclo de palestras, cultura, esporte, orientação profissional e saúde do jovem.

Para o subsecretário de Políticas para Juventude e presidente do Conselho Municipal da Juventude Maicon Nogueira, a Semana Municipal da Juventude 2018 será um evento que mostrará a força e união da administração municipal.

“A parceria do Conselho Municipal da Juventude com as entidades e secretarias municipais é primordial para a realização do evento” disse Maicon Nogueira.

Para participar do evento, é preciso ligar para 3314-3577 ou ir até a sede da Subsecretaria de Políticas para Juventude localizada na rua 15 de Novembro, 532, Centro, em Campo Grande.