O primeiro seminário "Mulheres negras ciganas Lésbicas, Bissexuais e Transexuais (LBT)” será realizado neste sábado (11), em Campo Grande. O evento está marcado para ocorrer a partir das 8h30, no Instituto Mirim localizado na avenida Fabio Zharan.

As mulheres irão se reunir para promover a inclusão e combater todas as formas de racismo e violência, e falar também das melhorias no campo do trabalho, renda, educação, cultura, assistência social e outros.

Temas como violência, racismo, segurança, empreendedorismo, trabalho, renda, assistência social, saúde, educação e cultura também serão abordados no seminário. O evento contará ainda, com apresentações culturais e exposições de produtos de artesãos.