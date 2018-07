Sesau recebe viatura dos bombeiros para transporte inter-hospitalar

A Secretária Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) recebeu nesta quinta-feira, (19) uma viatura de resgate (ambulância), doada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), que será empregada no transporte inter-hospitalar. As chaves do veículo foram entregues ao secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, pelo comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Joilson Alves do Amaral.

O veículo Peugeot Furgão modelo Boxer 350 deverá receber nova caracterização e será equipado sendo integrado a frota do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), para ser utilizado principalmente na remoção e transportes de pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) aos hospitais.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, reforça que, em operação, o veículo será importante para dar maior celeridade no atendimentos aos pacientes e, consequentemente, reforçar o serviço, contribuindo para desafogar o SAMU.

“Nós ficamos muito felizes porque através desta viatura será possível dar mais celeridade na transferência de pacientes que se encontram hoje nas UPAS e CRSs e precisam ser removidos para os hospitais.”, diz.

Por fim, o secretário agradeceu o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e do Governo do Estado, que se mostram sensíveis em relação às necessidades da Capital, garantindo assim uma melhora na assistência prestada à população.