A segunda edição do “Show pet Brasil” começa nesta quinta-feira (13), em Campo Grande. O evento vai até o sábado (15), deste mês, e contará com a exposição dos animais do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ). O encontro ocorrerá na Feira Central da capital, das 18h às 23h e a entrada é gratuita.

O primeiro dia de evento contará com encontro de raças, com sorteio de um ano de ração de graça. Ao todo são esperados 30 expositores voltados para felinos, caninos, répteis, peixes e roedores.

Os visitantes terão acesso ainda palestras sobre cuidados com banho e tosa, saúde e qualidade de vida do pet, hematologia veterinária e orientação sobre outros assuntos para colaborar com a saúde e o bem-estar dos animais. O evento conta ainda com parque pet, brincadeiras, gincanas e outras atrações.