O sistema de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), voltou a funcionar na tarde desta quinta-feira (30), em Campo Grande. Às nove agências do órgão haviam parado devido alguns problemas técnicos.

Os moradores que precisarem do serviço já podem ir até os postos de atendimentos de Campo Grande.