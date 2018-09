O evento será realizado na Praça Cuiabá e contará com atrações

O “Som do coreto” será realizado na sexta-feira (21), às 19h 30, em Campo Grande. O evento ocorrerá na Praça Cuiabá da capital e contará com a apresentação do cantor Carlos Colman e da Banda Mestre, e é gratuito.

O evento é organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) da capital e é realizado mensalmente. Na edição desta semana, a Banda Mestre formada em 2010, que tem um repertório composto por grandes sucessos das bandas de rock nacional dos anos 80 e 90, sobe ao palco para animar os campo-grandenses.

Outra atração do “Som do coreto” é o cantor Carlos Colman, que tem história e músicas inspiradas em Mato Grosso do Sul. O artista explora canções nos estilos raiz, entre elas a polca, o chamamé, a toada e o arrasta-pé.