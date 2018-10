O prefeito Marquinhos Trad garantiu que as obras de requalificação da rua 14 de Julho, conhecida como Reviva Campo Grande, não foram comprometidas devido ao temporal que caiu sobre a capital na quarta-feira (3).

Marquinhos fez vistoria na manhã desta quinta-feira (4) no local e as obras continuam normalmente, mesmo após a chuva intensa de ontem. “Aqui na 14, no Reviva Campo Grande, as obras estão em andamento normal e não serão afetadas dentro do cronograma”, informou o prefeito.

O engenheiro do Reviva Campo Grande, Carlos Clementino, explicou que em meio a quantidade de chuva tudo está funcionando dentro da normalidade dada à estratégia de engenharia. “Hoje nós temos toda a obra conectada, toda ela tem extravasão. Tudo já está ligado. Não há como desrespeitar a lógica da infraestrutura. A chuva atrapalha momentaneamente, o material não seca, mas já temos alternativas técnicas, já estamos trocando solo por brita, por exemplo”, disse.