A largada será no Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul na saída para Rochedo

A terceira "Corrida do Policial Civil" será realizada neste domingo (16), às 8h, em Campo Grande. A corrida terá percursos de cinco e dez quilômetros com 600 participantes adultos e 50 crianças de ambos os sexos. A largada ocorrerá no Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol), localizado no bairro José Abraão da capital.

Haverá premiação para os primeiros colocados de acordo com a categoria e sorteio de brindes no dia do evento.

No local também haverá uma praça de alimentação com comercialização de diversos produtos e animação de um grupo musical local.

Um grupo de oito jovens da Pestalozzi de Aquidauana virá para Campo Grande para participar exclusivamente da corrida. Alguns deles foram campeões na edição do ano passado, correndo na categoria geral.

Um dos policiais civis mais antigos, Domingos José Lopes, 84 anos, também participará da corrida, na categoria de cinco quilometro. O atleta e deficiente visual, Yeltsin Jacques, também vai participar do evento.