A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) liberou o tráfego na ponte de madeira nº 4 da rodovia MS-184 (Estrada-Parque), no Pantanal de Corumbá. A estrutura foi reconstruída depois de sofrer danos devido à pressão da correnteza durante o pico da enchente na região causada pelos rios Aquidauana e Miranda.

A passagem de veículos pesados foi interrompida em janeiro desse ano, após a constatação das deficiências em sua base de sustentação causadas com a força da água que cruza a Estrada-Parque em direção ao rio Paraguai. Há duas semanas, a Agesul construiu um desvio ao lado da ponte para manter o tráfego parcial na MS-184 durante a sua restauração.

Durante a suspensão do tráfego para veículos pesados, a Agesul orientou os caminhoneiros a utilizarem o desvio pela BR-262 e MS-432 (distrito de Albuquerque) e MS-228 (Curva do Leque), garantindo o acesso às fazendas e o transporte de gado. A ponte nº 4 (km 2,8 da MS-184) foi praticamente desmontada para ajustes em sua estrutura comprometida.

A liberação da estrutura sobre vazante, com capacidade para 15 toneladas, beneficia a movimentação de caminhões para o leilão que será realizado neste sábado, na Nhecolândia, com previsão de comercialização de cinco mil animais. A obra também atende ao fluxo de turistas à região da Estrada-Parque, um dos principais destinos de ecoturismo do estado.