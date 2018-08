Nesta semana, o trânsito na avenida Ernesto Geisel, no trecho em frente ao shopping Norte Sul Plaza, foi liberado para o tráfego de veículos.

Segundo a avaliação dos engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), não havia mais a necessidade de manter o trânsito interditado na pista bairro/centro, em frente ao shopping.

A avenida estava interditada desde o dia 7 de junho, e somente o acesso ao Norte Sul Plaza estava liberado. Os motoristas precisavam realizar um desvio pela rua Ceres, subir uma quadra até a rua Japão, no fundo do shopping, e logo após a rua Cubatão, em frente as lojas Havan. Daí atravessar a Salgado Filho e voltar a avenida Norte Sul. Com a liberação, os obstáculos de interdição foram retirados e o tráfego segue liberado, porém, somente em uma faixa da pista.

As obras de manejo das águas do rio Anhanduizinho seguem normalmente, tendo alguns trechos da avenida Ernesto Geisel, nos dois sentidos (bairro/centro – centro/bairro), com somente uma das faixas liberada para o tráfego. Em todos os trechos que estão sendo realizadas as obras, há placas de aviso aos condutores para orientação do trânsito.