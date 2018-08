Um trecho da avenida Ernesto Geisel – sentido centro/bairro - está interditado por conta das obras da revitalização do Rio Anhandui. A interdição acontece logo após o Shopping Norte Sul Plaza, e o trânsito está sendo desviado pelas ruas: Abolição; Dois de março e avenida Europa.

O fechamento do trecho deve perdurar enquanto houver a escavação para estabilizar as margens do rio, com gabião e reforço das placas de concreto.

Segundo engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a medida foi necessária como medida preventiva, para evitar o risco de acidentes com o desmoronamento do terreno, decorrente da passagem de veículos. Antes da abertura da avenida, a região era fundo de vale, um brejo, com muitas nascentes, solo constituído de argila e turfa.

A mesma medida, de interdição parcial do trânsito, foi tomada em junho do ano passado por 45 dias, na pista bairro-centro (entre as ruas Ceres e Santa Adélia). O tráfego foi liberado após a conclusão do serviço, que exigia movimentação de terra na parte mais crítica do solo. Está previsto o recapeamento das duas pistas da avenida quando forem concluídas as intervenções dentro do rio.

Nos últimos 4 meses, período marcado por longa estiagem, a revitalização do Anhandui avançou nos três lotes em que a obra está dividida. Já foram implantados 647 metros de gabião, sendo 250 no lote 1 (entre as ruas Santa Adélia e Abolição); 157 no lote 2 (entre a Abolição e Bom Sucesso) e 220 metros no lote 3 (entre as ruas Bonsucesso e do Aquário), com trechos em que as “paredes” do canal vai chegar a 8 metros de altura. Já foram investidos mais de R$ 5,3 milhões, do orçamento total, de R$ 48, 4 milhões.