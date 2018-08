No local estava a estrutura do palco da Marcha Para Jesus

O trecho da avenida Luiz Alexandre de Oliveira (Via Park), foi liberado no final da manhã desta segunda-feira (27), após permanecer interditada desde a última quinta-feira (23).

No local foi montada a estrutura do palco da Marcha Para Jesus, que aconteceu no sábado (25). Os operários trabalharam durante toda esta manhã para retirar a estrutura do local.

Caos no trânsito

Desde quando o trecho foi interditado, tumulto e congestionamentos tomaram conta da região do shopping Campo Grande nos horários de pico. Os motoristas que precisavam trafegar pela "Via Park", no sentido Afonso Pena/Mato Grosso e vice-versa, precisaram usar rotas alternativas, o que causou lentidão engarrafamentos no trânsito.