Um trem com 24 vagões carregados com milho descarrilhou no sábado (13), em Aparecida do Taboado. O acidente ocorreu próximo à área urbana do município, quando a composição passava por uma conexão entre trilhos. Um maquinista foi socorrido com dores na coluna e sem ferimentos graves.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado, o descarrilamento aconteceu logo depois da locomotiva passar por um trecho de transição dos trilhos. Ainda não há detalhes sobre o que causou o descarrilhamento. Segundo as primeiras informações prestadas pelo maquinista ao Corpo de Bombeiros, o condutor da composição sentiu um dos vagões “saltar” no momento em que passava pela conexão. Houve então o choque com outro trem, que estava parado. Com isso, os vagões carregados saíram dos trilhos.

A carga saiu de Chapadão do Sul, também em Mato Grosso do Sul, e seguiria para o porto de Santos. A Rumo Logística, responsável pela operação da malha ferroviária, enviou um guincho ao local para ajudar na remoção dos vagões –muitos dos quais foram totalmente destruídos.

Nesta segunda-feira (15), o tráfego já está liberado no trecho de trilho, seis máquinas retiraram a carga que ficou derramada e os veículos.