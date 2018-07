É necessário se atender a data e aos horários de entrega do projeto

Para os interessados em comercializar produtos para o preparo da merenda escolar nas redes estaduais de ensino, três editais estão abertos. O prazo vai até o dia 10 de agosto e vale para as escolas dos municípios de Campo Grande, Caarapó e Itaquiraí.

O edital faz parte do processo de aquisição de alimentos dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Os editais podem ser consultados no site da Secretaria de Estado de Educação (SED).

As chamadas públicas correspondem às seguintes instituições de ensino: Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad – CEI Zedu, localizado no Parque dos Poderes de Campo Grande; Escola Estadual Arcênio Rojas, em Caarapó; e Escola Estadual Professor José Juarez Ribeiro de Oliveira, no município de Itaquiraí.

Os agricultores familiares devem ficar atentos aos prazos, em especial, aos horários para entrega dos projetos de venda. No CEI Zedu, as propostas devem ser apresentadas até às 8h30 do dia 10 de agosto.

Já em Caarapó, os pequenos produtores podem levar os projetos de venda até às 16h; enquanto que, em Itaquiraí, o prazo é um pouco mais estendido até às 16h30. Veja os nomes e endereços das escolas estaduais com os respectivos editais:

• Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad – CEI Zedu – Campo Grande

Avenida Presidente Manoel Ferraz de Campos Sales, s/nº, Parque dos Poderes

• EE Arcênio Rojas – Caarapó

Rua Marechal Rondon, 672, Centro

• EE Prof José Juarez Ribeiro de Oliveira – Itaquiraí

Avenida Mato Grosso, 500, Centro.