Várias denúncias sobre cobranças indevidas de motoristas de aplicativo na capital foram publicadas nas redes sociais. Usuários reclamam que na hora de realizar o pagamento o valor cobrado é diferente do que está no aplicativo. Até o momento só teve relatos dessa situação com pagamento em dinheiro.

Os relatos foram publicados no grupo Aonde Não Ir em Campo Grande, no Facebook, e apontam para a suposto uso de uma imagem falsa, fora do aplicativo real, que simula o valor maior ao cliente. Nenhuma das duas usuárias fizeram boletim de ocorrência e nem denúncia pelo aplicativo.

Urban

"Solicitei um urban, o motorista chegou foi bem educado, me ajudou a colocar a cadeira de rodas do meu filho com toda paciência do mundo. O preço estimado da corrida era esse R$13,37. O trânsito não estava lento e não teve nenhuma parada para dizer que aumentaria o valor, na hora de pagar veio a surpresa ele disse R$19,00 reais. Eu falei não moço, ta errado, venho toda semana duas vezes nesse caminho e nunca paguei esse valor, minha mãe estava comigo e falou também nunca pagamos esse valor. Aí ele disse mas deu isso, o que aparece pra você é só preço estimado. Eu falei espera ai, olhei meu celular e a corrida ainda estava em serviço falei olha aqui o senhor ainda não finalizou, ele disse finalizei sim, vai vir o valor no seu e-mail. Eu disse não, o valor aparece agora. Neste momento ele já estava nervoso. Então eu vi na tela dele que ele estava em outro aplicativo, falei por favor entra no urban e finaliza pra mim ver. Ele ficou mexendo no celular disfarçando, passava pelo aplicativo e não clicava, até que clicou e estava lá a corrida ainda em serviço. Ai ele finalizou e deu o valor certo R$13,37".

99

"Também peguei um esses dias no shopping Norte Sul até em casa deu R$13,00, quando fui pagar ele cobrou R$20,00. Ele tava usando um tipo de marcador de km que deu R$20,00".

A identidade das usuárias foi preservada a pedido das mesmas.