A Agência de Empregos da Fundação Social do Trabalho (Funsat), divulgou nesta segunda-feira (23), vagas para diversos tipos de funções como auxiliar de expedição, auxiliar de produção e promotor de vendas especializado.

Para a vaga de auxiliar de expedição, o profissional auxiliará em depósito com a organização, conferência de estoque, carga e descarga de mercadorias em indústria de confecção. É necessário possuir ensino médio completo e conhecimento em conferência de mercadorias e controle de estoque. Salário de R$ 1.088,19. Benefícios: vale transporte, vale alimentação no valor de R$ 92,00, refeição na empresa e assistência odontológica.

Já a vaga de Auxiliar de Produção, o profissional preparará materiais para alimentação de produção, organização da área de serviço, abastecimento de linhas de produção e alimentação de máquinas. Há vagas para contratação imediata e para quando for período de colheita de safra, totalizando 10 vagas. Não é necessário experiência na função, no entanto a vaga é para serviço com esforço físico, desejável ter disponibilidade de horário, residir nos bairros na região da saída para Aquidauana (requisito imprescindível) e possuir ensino médio completo. Salário de R$ 1.000,00. Benefícios: Vale transporte, almoço na empresa, vale alimentação e assistência médica.

Para a vaga de promotor de vendas especializado, os profissionais interessados deverão comparecer até terça-feira (24/07) na sede da Funsat. É preciso possuir ensino médio completo (ou estar cursando) e CNH AB. Necessário ter curso de manipulação de alimentos e experiência comprovada em Carteira ou referência, além de disponibilidade para eventuais viagens. Entre as atribuições do cargo estão fazer reposição de mercadorias em supermercados, manipular alimentos, abordagem de clientes, degustação, controle de vencimentos e pesquisa de preços. Salário oferecido é de R$ 1.304,46 mais vale transporte e vale alimentação no valor de R$ 466,00.

Outras vagas podem ser acessadas no link da Funsat http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/

A Fundação está localizada na Rua 14 de julho, n. 99, Vila Glória (quase ao lado da Igreja Ortodoxa).