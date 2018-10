Há estabelecimentos que não fecharão no feriado, como comércio, supermercados e shoppings

Os feriados de criação do estado de Mato Grosso do Sul e de Nossa Senhora Aparecida serão comemorados nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12), além da comemoração do Dia dos Professores na segunda-feira (15).

Sendo assim, vários serviços estarão indisponíveis à população nesses dias, como bancos, órgãos públicos municipais e estaduais, Correios, dentre outros. Há também estabelecimentos que não fecharão no feriado, como comércio, supermercados e shoppings.

Confira a agenda completa:

Órgãos públicos

As repartições públicas municipais e estaduais estarão fechadas na quinta-feira (11) e sexta-feira (12). Atendimentos voltam na segunda-feira (15).

No dia 15 de Outubro dia do Professor, as Escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino), não abrem.

Tribunal de Justiça

O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul não haverá expediente nos dias 11 e 12 de outubro.

Comércio

De acordo com a Associação Comercial, o funcionamento do comércio na capital nos dias 11 e 12 de outubro será facultativo.

Bancos

Os bancos e lotéricas estarão fechados na quinta-feira (11) e na sexta-feira (12), retornam o atendimento no sábado, horário habitual de fim de semana.

Supermercados

Os supermercados de Campo Grande abrirão normalmente nos feriados de Criação do Estado e Nossa Senhora.

Saúde

Hospital Universitário, Santa Casa, Hospital Regional, realizarão os atendimentos em regime de plantão.

Os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), funcionarão normalmente no feriado prolongado.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) não funcionará na quinta-feira (11) e sexta-feira (12), os atendimentos retornam na segunda-feira (15).

Shopping Campo Grande

Lojas e praça de alimentação do Shopping Campo Grande funcionarão das 12h às 20h.

Shopping Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês funcionará normalmente das 10h às 22h.

Shopping Norte Sul

Nos dias 11 e 12 de outubro, o funcionamento do shopping também seguirá com lojas satélites das 13h às 21h; lojas âncoras das 12h às 21h e Praça de Alimentação das 11h às 21h.

Correios

As agências estarão fechadas nesta quinta e sexta-feira. No sábado, a agência do Shopping Campo Grande estará aberta normalmente.

Lazer

Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul não abrirá na quinta-feira (11) e na sexta-feira (12). O atendimento normal retorna na terça-feira (16).

Parques e praças da prefeitura

Praça Esportiva Belmar Fidalgo: 5h às 21h;

Praça Esportiva Elias Gadia: 5h às 21h;

Parque Ecológico do Sóter: 7h às 20h;

Poliesportivo da Vila Nasser: 5h às 21h.