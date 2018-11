De acordo com o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a chuva que atingiu a cidade de Dourados neste domingo (18), teve ventos fortes chegando a 80km/h na região do aeroporto, ocasionando, a queda de mais de 30 árvores, casas destelhadas e falta de energia em algumas regiões, até agora de manhã.

“Com base nos dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos mais fortes foram registrados na região do aeroporto de Dourados, e foi justamente os 80km/h que atingiu a cidade e derrubou árvores. Aqui na estação da Embrapa, os ventos foram mais fracos se comparado com o dado anterior, registramos 40km/h, e 21 milímetros de chuva”, disse o pesquisador.

De acordo com a professora Ann Elizabeth Vasconcelos, as chuvas tem sido com grande intensidade, e é perceptível a falta de planejamento para escoamento da água das chuvas na cidade. "Dourados é uma cidade muito arborizada, e sempre que ocorre fortes chuvas é notável a falta de escoamento da água, gerando assim alagamento e até mesmo queda das árvores que são muito antigas na cidade", ressaltou.

As regiões da cidade mais afetadas foram BNH 3° Plano, Jardim Água Boa, Vila Popular e Ecoville, além da região central. Na Praça Antônio João e no Monumento ao Colono, veículos foram atingidos por árvores e na praça de alimentação da Feira Livre, alguns comércios acabaram danificados por essas quedas.

Em Dourados já choveu 119 mm e a média para o mês de novembro é de 158.5mm. Algumas cidades da região também foram atingidas pelas rajadas de vento. Em Ivinhema choveu com menos intensidade (12mm), mas com ventos de 51km/h, já em Rio Brilhante, foi 42mm de chuva, e 44km/h de ventania.

De acordo com o Inmet, a previsão para esta segunda-feira (19), é de pancadas de chuva isoladas a qualquer hora do dia, e à noite o céu fica nublado, com névoa úmida. Máxima prevista de 28ºC, e mínima de 16ºC.