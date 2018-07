Com o avanço das tecnologias, aumenta o número de golpes

Com o objetivo de auxiliar os moradores de Campo Grande, o vereador, Delegado Wellington (PSDB), faz alerta sobre crimes virtuais. Devido ao avanço da tecnologia e suas facilidades de acesso, crescem na mesma proporção os golpes compartilhados nas redes sociais.

O alerta foi dado por pesquisadores da PSafe (empresa que atua na área de segurança digital), que descobriram os ataques. Os cibercriminosos oferecem até 20gb de internet grátis para os usuários, para que seja usado durante o prazo de 60 dias, independente da operadora, algo tentador para os internautas.

“O avanço da internet trouxe muitas facilidades em contrapartida aumentou na mesma ordem os crimes virtuais, as pessoas precisam mudar o hábito para evitarem armadilhas na rede. Muitos compartilham senha, utilizam a mesma senha em diversos sites, usam Wi-Fi público sem se preocupar com o lugar onde está acessando e isso de alguma maneira aumenta a exposição o que acaba aumentando a prática de crimes também. Nesse específico do WhatsApp, a orientação é desconfiar de ofertas vantajosas e evitar clicar em links suspeitos compartilhados por aplicativos”, alertou.

Nesse mais novo golpe aparece um link no fim da mensagem que redireciona para um site onde será obtida a promoção, o site falso faz três perguntas sobre o que o usuário deseja, logo depois a página começa a falhar indicando alertas que o celular da vítima está com problemas e orientando a baixar aplicativos maliciosos.

“Desconfie de tudo que é muito fácil, de ganhos excepcionais e vantagens espetaculares; se previna não abrindo emails desconhecidos, ignorando anexos ou links; não abra mensagens catastróficas; restrinja a visualização do seu perfil pessoal, não poste fotos com altas resoluções, prefira as baixas; não informe dados pessoais a qualquer site; seja criterioso em adicionar novos contatos; não compartilhe arquivos desconhecidos; não responda perguntas de sites desconhecidos; a prevenção ainda é a melhor alternativa para não cair em golpes na internet”, finalizou o vereador.