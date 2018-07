Algumas vias de Campo Grande serão interditadas a partir desta sexta-feira (20), para realização de eventos. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da prefeitura municipal. A maioria das interdições ocorrerão até domingo (22), contudo, uma delas continuará até agosto.

Confira;

20/07/2018

Motivo: Festa junina; Local: Rua Miraí entre Ruas Durvalina Constança e Rua dos Gonçalves; Horário: 19h00min às 23h00min.

Motivo:Arraiá da D. Tica; Local: Rua Domingos Ramos entre Luvimo Bicudo e Rua Anisio Paulino Barros; Horário: 18h00min às 23h00min.

21/07/2018

Motivo: Festa Beneficente; Local: Rua São Roque entre Rua Turiassu e Rua Iporã; Horário: 10h00min às 23h00min.

Motivo: 3° edição da festa junina Biker beneficente; Local: (uma faixa de estacionamento e uma faixa de rolamento) Rua Juruena do número 285 ao 301, entre a Avenida Bandeirantes e a Rua Engenheiro Roberto Mange; Horário: 16h00min às 23h00min.

Motivo: Festa junina; Local: Rua Cristovão de Barros entre a Rua Caxambú e Rua Itajubá; Horário: 12h00min às 23h00min.

Motivo: 2° arraiá do Bife Chic; Local: Rua Jaime Ferreira Barbosa entre Rua Jussara e Rua Barra Mansa; Horário: 10h00min às 23h00min.

Motivo: Carnajulina 2018; Local: Rua Joaquim Manoel de Carvalho entre a Rua Sodré e Rua Henrique Vasques; Horário: 17h00min às 23h00min.

Motivo: 9° Arraial; Local: Rua Cardoso de Almeida entre as Ruas João XXIII e Rua Ináciode Souza; Horário; 18h00min às 23h00min9

21/07/2018 à 05/08/2018

Motivo: Interligação do ramal de distribuição de gás natural para o cliente Hotel Orla Morena; Local: Avenida Duque de Caxias esquina com rua Lobivar de Matos e interdição de meia pista da Rua Lobivar de Matos entre Avenida Duque de Caxias e Rua Américo Vespúcio (faixa de rolamento – via direita sentido centro aeroporto) Horário: 06h00min às 20h00min.

22/07/2018

Motivo: Evento social; Local: Rua Internacional entre Rua Pedra Negra e Rua Pampulha; Horário: 17h00min às 21h00min.

Motivo: 1° corrida Velozes do asfalto; Local: (uma faixa de estacionamento e uma faixa de rolamento adjacente) Avenida Cônsul Assaf Trad sentido centro bairro, da entrada do Alphaville a entrada do Shopping Bosque dos Ypês; Horário: 08h00min às 09h00min.

Motivo: Carreata; Local Saída: Rua João Maiolino, Rua Danda Nunes, Avenida Vitor Meirelles, Rua Paraisópolis, Rua Araguacema, Rua Hercules Maymone, Avenida Noroeste e Rua Austragesilo de Ataide, Rua Dr. Werneck e Rua Magno Fantaine e Rua Ramalho Ortigão; Horário: 08h00min às 10h00min.